“Государство силовиков не обижает”: почему Серебренников получил условный срок?

Режиссера Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно. Утром в пятницу суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В то же время судья учла смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости, положительные характеристики, проблемы со здоровьем, а также возраст отца Серебренникова.
Разбирательства по делу “Седьмой студии” продолжались три года. В Минкультуры заявили, что ведомству был причинен ущерб на 128 миллионов рублей.
“Это доказательство того, что в России нет объективного правосудия”
Главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов выразил уверенность в том, что если бы на месте Серебренникова и других фигурантов дела был кто-то неизвестный, то всех их отправили бы в колонию: “А тут не стали. Может быть, и цель стояла исключительно напугать. Но прямо максимально, до сбора баулов в колонию”.
Руководитель юридической практики фонда “Русь сидящая” Алексей Федяров также убежден, что этот приговор - доказательство того, что в России нет объективного правосудия. Он заявил, что, по его опыту, в таких ситуациях подсудимые-”ноунеймы” (no name - без имени) получают реальные сроки, даже те, кого обвиняют в мошенничестве на меньшие суммы.
По мнению Федярова, резолютивная часть приговора была переделана в последний момент.
Политолог, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин убежден, что если бы фигурантов дела “Седьмой студии” оправдали, то это стало бы поражением правоохранительных органов. “На силовиков государство опирается, силовики государство защищают, в свою очередь государство силовиков не обижает”.
Почему в таком случае Серебренникову не дали реальный срок? По мнению Макаркина, если бы режиссера отправили в колонию, это был бы “слишком большой скандал” на фоне высокого уровня протестных настроений в Москве. Кроме того, вероятно, помогло заступничество представителей культурного сообщества.
“Художник не обязан быть финансистом – он должен созидать”
Еще до оглашения приговора пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не чувствуют “общественное напряжение” вокруг этого дела.
"Безусловно, дело Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры с тем, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области. Это функция министерства культуры".
В Минкульте сообщили, что разработали законопроект, который позволит закрепить разделение обязанностей между директором театра и художественным руководителем, так, “чтобы исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами”.
“Если художественный руководитель сильный, является творческим лидером, то он зачастую становится главным управленцем. А главный менеджер оказывается в позиции его заместителя”, - заявила министр культуры Ольга Любимова.
Если законопроект будет одобрен, учредитель сможет заключать трудовой договор с двумя людьми: с худруком на художественное руководство и с директором на финансовое руководство.
Украли или сэкономили?
По делу “Седьмой студии” были организованы три экспертизы. Первую провела Татьяна Рафикова из частного партнерства “КРЭС” в 2017 году. Она установила, что ущерб по делу составил 133 миллиона рублей.
В 2019 году экспертный центр при Минюсте пришел к выводу, что “Седьмая студия” потратила больше денег, чем выделило министерство культуры: рыночная стоимость проекта "Платформа" составила 260 миллионов рублей, с учетом налогов сумма затрат значительно превышает 300 миллионов рублей, а государство выделило на проект только 216 миллионов.
В начале июня Мещанский суд огласил выводы третьей комплексной экспертизы. В ней говорится, что расходы на проект были завышены в 2,5 раза: якобы стоимость проведенных мероприятий - около 88 миллионов рублей, то есть 129 миллионов рублей, выделенных государством, исчезли.
“Это надругательство над гуманизмом и над здравым смыслом”
За фигурантов дела “Седьмой студии” вступились многие представители российского культурного сообщества. Пресс-атташе театра “Практика” Мария Никитина сообщила, что под письмом министру культуры подписи поставили более трех тысяч режиссеров, актеров, музыкантов, искусствоведов.
“Любой человек, который связан с театральным производство, с кинопроизводством, издательским делом, понимает, что то количество спектаклей, событий, которое было сделано, и та сумма, которую им выделило государство, - я не знаю, каким образом там можно было что-то украсть, это просто невозможно. Абсурд понятен каждому человеку, который как-то примерно представляет себе, сколько стоит спектакль или фильм”, - говорит издатель и режиссер Любовь Аркус, лично знакомая с Серебренниковым.
Она убеждена, что подсудимым должны выплатить компенсацию за моральный ущерб и материальные убытки, которые они понесли за эти три года.
С обращением к министру культуры выступил режиссер Константин Богомолов. Он призвал “нового министра, не обременённого ошибками прошлого периода, вместе со следствием найти решение, как остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации”.
Разумным приговор назвал режиссер, гендиректор киноконцерна “Мосфильм” Карен Шахназаров. “Серебренников будет на свободе и сможет заниматься творческой деятельностью. Это решение правильное и гуманное”.
В чем обвиняют Серебренникова?
В мае 2017 года Следственный комитет провёл обыск в квартире Кирилла Серебренникова и в помещениях "Гоголь-центра". В августе режиссеру было предъявлено обвинение в мошенничестве. Его задержали в Петербурге, где он снимал фильм “Лето” о Викторе Цое, и отправили в Москву. Басманный суд поместил его под домашний арест.
По версии Следственного комитета, с 2011 по 2014 год Минкульт выделил более 200 миллионов рублей на развитие и популяризацию современного искусства. Для этого Серебренников придумал проект "Платформа", объединивший четыре направления: театр, танец, музыку и медиа. Реализацией проекта занималась некоммерческая организация “Седьмая студия”.
Фигурантами дела, помимо Серебренникова, стали бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин и экс-главбух организации Нина Масляева.
Также в хищениях обвиняется бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину и заключила досудебное соглашение.
Масляева заявила, что принимала участие в хищении денег по указаниям режиссера Кирилла Серебренникова совместно с продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским.