Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Госпиталь Дижона готов ко второй волне коронавируса

Комментарии
 & Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Госпиталь Дижона готов ко второй волне коронавируса
Авторское право  Euronews
Размер текста Aa Aa

Затишье перед бурей. Именно такого развития событий опасаются во французских больницах, ожидая вторую волну коронавирусной инфекции. Минувшие март и апрель врачи госпиталя в Дижоне помнят хорошо. Первый пациент с COVID-19 сюда поступил двадцать седьмого февраля. С тех пор клиника приняла более 2400 инфицированных. На сегодняшний день в больнице остаются лишь три пациента с коронавирусом нового типа. Учреждение постепенно возвращается к нормальному ритму работы, но готово в кратчайшие сроки перестроиться к условиям эпидемии. Вторая волна коронавируса, считают во французском ученом совете, может случиться осенью.

Надеж Байе, заведующая больницей в Дижоне: "У нас в распоряжении есть койки, доступные для пациентов с COVID-19. Они не заняты. Но, если вдруг завтра понадобятся места, у нас они есть. Мы не считаем, что пандемия закончилась. И все осталось позади. Тем не менее, разница по сравнению с первой волной существует: мы гораздо лучше подготовлены к проведению масштабных скринингов. Теперь мы можем делать до 2500 тестов в день".

Снижение числа пациентов с COVID-19, не означает, что у медиков стало меньше работы. Несмотря на то, что во время санитарного кризиса людям был гарантирован прием в отделениях экстренной помощи, многие отказывались от запланированных, или не требующих неотложного проведения операций. Хирурги подчеркивают: если разразится вторая волна коронавируса, они смогут рассчитывать на новые технологии.

Жак Боран, заведующий отделением нейрохирургии: "В первую волну мы проводили множество видео-консультаций для пациентов, которые вынужденно отменили операции. Мы поддерживали с больными связь. Понятно, что мы как можно скорее назначили им новую дату проведения хирургического вмешательства. Прежде всего на стол попали пациенты, которые в этом нуждались больше других. И мы поименно их знали, потому что продолжали контролировать их состояние в тот трудный период".

Так что и нынешняя ситуация для профессионалов по-своему сложная. Многие говорят, что справиться с очередной вспышкой коронавируса можно, лишь рассчитывая друг на друга.

Жюстин Перро, анестезиолог: "Что помогло нам адаптироваться, так это поддержка коллег, которые обычно работают в отделении скорой помощи, и медицинский персонал среднего звена. Я о тех, кто пришел к нам из других учреждений. Всегда интересно и полезно сотрудничать с людьми, с которыми ты не привык работать и делать дело вместе".

Гийом Пети, Еuronews: "Французские больницы находятся в состоянии тревожного ожидания. В них, по сравнению с апрелем, находится в четыре раза меньше пациентов с COVID-19. В то же время медицинские эксперты анализируют ситуацию в 80-ти кластерах коронавируса в стране. Риск того, что инфекция снова громко заявит о себе есть. Это настораживает и требует бдительности".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube