COVID-19: вторая волна пандемии приходит из Южного полушария

Наступившая в Южном полушарии зима - сезон распространения респираторных заболеваний, к числу которых относится и COVID-19.

Поэтому эпидемиологи и вирусологи всего мира смотрят, как развивается ситуация в Австралии и Новой Зеландии.

Тамошние власти призывают жителей при обнаружении малейших симптомов простуды или грипп немедленно сдавать анализы на вирусоносительство.

В австралийском штате Виктория количество заразившихся коронавирусом растет последние несколько дней.

Премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс призвал к осторожности и соблюдению санитарных мер: "Я понимаю желания оставить все в прошлом, но, к сожалению, реальность иная, и притворяться и делать вид, что эпидемия завершена, смысла не имеет".

В момент начала пандемии - зимой этого года - именно действия Канберры расценивались как особо успешные в препятствовании распространения инфекции.

В США инфекционисты, в том числе и Энтони Фаучи, подчеркивают, что в настоящий момент в стране регистрируется резкий рост числе зараженных, об этом специалисты заявили на слушаниях на Капитолийском холме.

Увеличивается число вирусоносителей и заболевших COVID-19 в тех штатах, как было указано, в которых раньше других были ослаблены изоляционные меры.

Профессор Энтони Фаучи сообщил законодателям: "Грядущие две недели станут индикатором того, смогли ли мы поставить вторичное распространение вируса под контроль в таких штатах, как Флорида и Техас, а также в Аризоне. Там сейчас очень непростая ситуация. Никто, разумеется, не говорил президенту, что следует замедлить проверки на вирусоносительство, наоборот, их количество нужно увеличить".

В Бразилии, где в настоящий момент количество вновь выявленных случаев ежедневно растет по экспоненте, достигнув к утру среды свыше миллиона ста пятидесяти тысяч человек, потребовалось решение суда, чтобы заставить нынешнего президента страны Жаира Болсонару надевать защитную маску во время публичных мероприятий.

ВОЗ расценивает эпидемиологическую ситуацию в этом южноамериканском государстве как одну из самых тяжелых в мире.