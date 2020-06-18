Роскомнадзор разблокировал Telegram

Роскомнадзор сообщил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. В сообщении на сайте ведомства говорится, что это решение было принято по согласованию с Генпрокуратурой.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram (Павлом Дуровым - прим.) готовность противодействовать терроризму и экстремизму", - сообщили в Роскомнадзоре.

Ведомство высказало готовность взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, "для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".

Роскомнадзор внес Telegram в реестр организаторов распространения информации в июле 2017 года. После отказа предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений в апреле 2018, служба начала блокировку мессенджера на территории страны.

Несмотря на принятые меры, сервис оставался доступен на территории России и пользователи, включая государственных служащих и госкорпорации, продолжали вести свои Telegram-каналы.