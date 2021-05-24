Компания Google впервые подала иск к Роскомнадзору, ранее корпорация выступала только ответчиком. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Согласно определению Арбитражного суда Москвы от 27 апреля, речь в споре идет о признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу, объяснила изданию управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.

Как пояснили газете в Роскомнадзоре, речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на "противоправный контент" с призывами к несанкционированным акциям в январе 2021 года, размещенный на Youtube, принадлежащем Google.

"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - прокомментировали газете иск в Роскомнадзоре.

Google могла умышленно подать иск от имени головной компании, а не от дочернего ООО "Гугл". Таким образом она может оспаривать решения первой и апелляционной инстанциях в России в других юрисдикциях, например, в европейском суде, рассказал "Коммерсанту" адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.