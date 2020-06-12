Трамп разрешил вводить санкции против чиновников Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда. Отныне их счета могут замораживать, им самим, а также их родственникам, отказывать в визе. Среди прочего, в Вашингтоне недовольны попытками МУС выяснить, замешаны ли в предполагаемых военных преступлениях в Афганистане американские граждане, в частности, сотрудники ЦРУ.

Госсекретарь США Майк Помпео: "Я хогтел бы обратиться к нашим ближайшим союзникам: вы можете стать следующими. Особенно те из стран-членов НАТО, которые боролись против терроризма в Афганистане бок о бок с нами. Мы также обеспокоены угрозой, которую представляет суд, для Израиля".

США ставят под сомнение объективность расследований в отношении американских военнослужащих, а самих членов МУС обвиняют в коррупции.

Генпрокурор США Уильям Барр: "Мы озабочены тем, что некоторые страны, например Россия, пытаются манипулировать решениями Международного уголовного суда ради достижения собственных целей. Меры, о которых было сегодня объявлено, - лишь первый шаг. Мы намерены привлечь к ответственности представителей этого органа за превышение своих полномочий и нарушение суверенитета Соединенных Штатов".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа. По запросу палестинской стороны МУС ведет расследование возможных военных преступлений на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа,.

В ЕС решение Вашингтон подвергли резкой критике.

Еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: "Я хотел бы еще раз заявить о нашей полной поддержке суда. Эта инстанция играет ключевую роль в отправлении правосудия и в борьбе с самыми страшными преступлениями на международной арене. Ее существование и есть залог мира и справедливости".

Суд обвинил Вашингтон в «неприемлимой попытке вмешателсьтва в верховенство права». В настоящее время юрисдикцию МУС признают 123 страны. США в их число не входит.