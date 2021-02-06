Международный уголовный суд в пятницу постановил, что его юрисдикция распространяется на территории, оккупированные Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Теперь суд может начать расследование о возможных военных преступлениях израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Палестинцы приветствовали это решение, в то время как премьер-министр Израиля назвал его "судебным преследованием".

Когда Международный уголовный суд расследует несуществующие военные преступления Израиля, это чистый антисемитизм. Суд, созданный для предотвращения таких злодеяний, как нацистский Холокост против еврейского народа, в настоящее время выбрал целью еврейское государство Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

США также отказались признавать расширение юрисдикции Международного уголовного суда.

В прошлом году администрация Трампа ввела санкции в отношении должностных лиц МУС, в том числе отказала во въездной визе главному обвинителю Фату Бенсуду в ответ на попытки суда привлечь американских военнослужащих к ответственности за действия в Афганистане. Администрация Байдена заявила, что пересмотрит эти санкции.