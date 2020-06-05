Афины берут НПО под контроль

Греческое правительство берёт под контроль деятельность НПО, работающих с мигрантами. Новый закон, принятый в феврале этого года, вступил в силу.

НПО, которые помогают ищущим убежища, теперь обязаны зарегистрироваться в министерстве миграции. Они также должны быть сертифицированы, если хотят получить финансирование государства или ЕС. Без регистрации и сертификации их к работе с мигрантами допускать не будут.

Сторонники нового закона говорят, что он поможет обеспечить прозрачность и подотчётность НПО, а также избежать случаев паразитирования, незаконного ввоза мигрантов и отмывания денег.

"Предыдущее правительство дала "карт бланш" НПО, которые занимались европейскими фондами. За это время были наняты тысячи сотрудников. Предыдущее правительство фактически приватизировало управление иммиграционной проблемой. Теперь мы восстанавливаем контроль и наш международный авторитет", - заявил министр по делам миграции Нотис Митарачи.

Правозащитники однако утверждают, что принятый закон устанавливают дополнительные дискриминационные условия и фактически не позволяет новым НПО регистрироваться, потому что они обязаны теперь представлять финансовые отчеты за два года. Кроме того, за министерством миграции оставляется чёткое право отказать в регистрации, даже если все требования будут выполнены.