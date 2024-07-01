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6-дневная рабочая неделя в Греции вступила в силу: граждане против

Экономисты подтверждают, что эффективность рабочего часа в Греции куда ниже, чем в Европе
Экономисты подтверждают, что эффективность рабочего часа в Греции куда ниже, чем в Европе Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Symela Touchtidou
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Мера вызвала ожидаемое возмущение — ведь в других странах Европы поговаривают, наоборот, о четырёхдневке

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С понедельника (1 июля) греческие предприятия смогут вводить для своих сотрудников шестидневную рабочую неделю. Это право распространяется на фирмы, которые предоставляют услуги круглосуточно 7 дней в неделю, или те, которые считают, что сталкиваются с «чрезвычайной нагрузкой». Таким образом, нынешние 40 часов в неделю могут превратиться для греков в 48:

«Если работодатель говорит: „Работай так или увольняйся“, вы ничего не сможете с этим поделать. Это Греция».

«Мы возвращаемся в прошлое. Эта мера ничего не даст. Она не решит проблемы предприятий, которым не хватает персонала».

Эта мера вызвала ожидаемое возмущение. Многие заявляют, что это откровенное возвращение во времена ограниченных прав рабочих — при том, что в других странах Европы поговаривают, наоборот, о четырёхдневке.

Работники получат 40% надбавку за шестой рабочий день или 115% надбавку, если работать придётся в воскресенье. Тем не менее, многие, особенно молодежь, ставят на первое место здоровье и личную жизнь:

«Всемирная организация здравоохранения говорит нам, что 40 часов работы в неделю — это уже слишком много. Мы видим, как в других европейских странах нагрузка снижается. Для меня шестидневка неприемлема, и мы ни в коем случае не должны допустить её внедрения».

«Если я увижу, что шестидневная работа будет изматывать меня, я откажусь. Для меня на первом месте психическое здоровье, а не деньги».

Симела Тухдиду, Euronews:

«Как отмечает большинство экономистов, самая большая проблема греческой экономики — это эффективность рабочего времени. По данным Европейской комиссии, производительность труда в Греции примерно на 40% ниже, чем в среднем по Европе. Этому способствует целый ряд факторов: отсутствие инвестиций, главным образом в новые технологии, нехватка необходимых навыков у сотрудников и засилие бюрократии, которая затрудняет предпринимательство в Греции».

Данные Евростата на 2023 год показывают, что средняя продолжительность рабочей недели в Греции составляет 39,8 часа в неделю — самый высокий показателем в Евросоюзе (дальше следуют Польша и Кипр). Среднеевропейский показатель — 36,1 часа, а меньше всех работают в Нидерландах — 32,2 часа в неделю.

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