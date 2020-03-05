Греция и Турция: вытеснение мигрантов

Турция направила 1000 сотрудников спецподразделений полиции к своим западным границам. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. Для оценки ситуации министр совершил в четверг облёт территории вблизи реки Эврос и посетил пограничные посты турецкой армии. По его словам, перед полицией поставлена задача не допустить возвращения в Турцию мигрантов с греческой стороны:

– К настоящему времени вдоль границы развёрнуты полицейские силы специального назначения численностью в 1000 человек, используются также надувные моторные лодки. Мы не допустим, чтобы те, кто плохо обращается с мигрантами, продолжили это делать. Мы сделали необходимые шаги, чтобы избежать определённых действий, нарушающих международные правила, чтобы защитить наши границы, когда мигрантов гонят обратно.

Согласно источникам в греческом правительстве, начиная со среды местная полиция пресекла около 7000 попыток незаконного проникновения на территорию страны. Задержаны 24 человека, преимущественно выходцы из Пакистана и Афганистана. За последние шесть дней пресечено почти 35 тысяч попыток незаконного перехода границы, 240 человек задержаны.

Прибывающие в Грецию мигранты не имеют сейчас возможности подать заявление о предоставлении убежища, поскольку власти страны приняли решение приостановить на месяц приём таких запросов начиная с 1 марта. Греческий министр по делам иммиграции Нотис Митаракис заявил, что люди, незаконно прибывшие в страну на этой неделе, будут направлены в закрытый центр содержания мигрантов в северной Греции и затем депортированы.