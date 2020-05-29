Испания вводит минимальный прожиточный доход

Совет министров Испании одобрил программу предоставления минимального жизненного дохода наиболее нуждающимся гражданам. Как пояснила официальный представитель правительства Мария Хесус Монтеро, этот шаг направлен "на снижение уровня бедности, особенно среди семей с детьми".

Пабло Иглесиас, второй вице-премьер и министр по социальным правам так обосновал решение: "Пандемия, что очевидно, усугубила ситуацию для многих наших соотечественников. Прожиточный минимум фигурировал в правительственной программе, но из-за пандемии это стало насущной необходимостью, потому что тысячи испанских семей больше не могут ждать".

Размер пособия будет варьироваться от 462 до 1 015 евро в месяц; им смогут воспользоваться 850 тысяч семей, то есть в общей сложности 2 миллиона 300 тысяч человек, среди них треть - несовершеннолетние. Госказне программа обойдется в 3 миллиона евро. Минимальный жизненный доход будет начисляться с 1 июня.

По прогнозам правительства, эпидемия коронавируса приведет к сокращению

ВВП страны на 9,2 % в этом году. Уровень безработицы может достичь 19 %.

"После одобрения этой программы, Испания приблизится к среднему европейскому показателю расходов на этот вид льгот", - заявил в свою очередь Хосе Луис Эскрива, министр социальной интеграции, социального обеспечения и миграции.

С каждым годом число бедных в стране растёт. Банк Испании в своем последнем докладе сообщил, что по меньшей мере 12 миллионов человек живут за чертой бедности. Посещая страну в январе, спецпосланник ООН Филип Олстон заявил, что увидел 2 реальности в одной: второе мировое направление туризма и крайне высокий уровень бедности.