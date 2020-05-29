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Испания

Испания вводит минимальный прожиточный доход

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 Марфа Васильева
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Испания вводит минимальный прожиточный доход
Авторское право  J.J. Guillen/AP
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Совет министров Испании одобрил программу предоставления минимального жизненного дохода наиболее нуждающимся гражданам. Как пояснила официальный представитель правительства Мария Хесус Монтеро, этот шаг направлен "на снижение уровня бедности, особенно среди семей с детьми".

Пабло Иглесиас, второй вице-премьер и министр по социальным правам так обосновал решение: "Пандемия, что очевидно, усугубила ситуацию для многих наших соотечественников. Прожиточный минимум фигурировал в правительственной программе, но из-за пандемии это стало насущной необходимостью, потому что тысячи испанских семей больше не могут ждать".

Размер пособия будет варьироваться от 462 до 1 015 евро в месяц; им смогут воспользоваться 850 тысяч семей, то есть в общей сложности 2 миллиона 300 тысяч человек, среди них треть - несовершеннолетние. Госказне программа обойдется в 3 миллиона евро. Минимальный жизненный доход будет начисляться с 1 июня.

По прогнозам правительства, эпидемия коронавируса приведет к сокращению

ВВП страны на 9,2 % в этом году. Уровень безработицы может достичь 19 %.

"После одобрения этой программы, Испания приблизится к среднему европейскому показателю расходов на этот вид льгот", - заявил в свою очередь Хосе Луис Эскрива, министр социальной интеграции, социального обеспечения и миграции.

С каждым годом число бедных в стране растёт. Банк Испании в своем последнем докладе сообщил, что по меньшей мере 12 миллионов человек живут за чертой бедности. Посещая страну в январе, спецпосланник ООН Филип Олстон заявил, что увидел 2 реальности в одной: второе мировое направление туризма и крайне высокий уровень бедности.

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