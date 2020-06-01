Испания: рост потребности в бесплатной еде

Испанские НКО сообщают, что потребность в бесплатном обеспечении самыми необходимыми продуктами питания в стране выросла приблизительно на 40%. В очередях, чтобы получить еду, стоят не только нищие, а люди, у кого еще совсем недавно была работа.

Эта картина, как полагают те, кто ведет статистику подобного рода, может стать повседневностью в течение ближайших двух лет, именно столько, по оптимистическим оценкам, потребуется экономике иберийского королевства, чтобы возместить ущерб, который был нанесен пандемией и введенным карантином.

- Я потеряла работу, я была приходящей сиделкой, бесплатные продукты мне помогают выжить.

- Работы нет, понимаете? Я осталась вдовой, мой супруг умер от инфекции. У меня жизнь сломана. Но что делать, нужно как-то справляться с тяготами и идти вперед.

- Ужасно все это видеть, у нас все было в порядке, и совсем едавно, у нас была работа, у нас была возможность сделать приятное себе и близким, сегодня нам просто не дают умереть от голода.

На видеоконференции Совбеза ООН директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли еще около месяца назад заявил, что если до пандемии хронически голодали свыше 800 млн человек, то после пандемии к ним могут прибавиться не менее 200 млн человек, при худшем развитии ситуации с голодом могут столкнуться несколько десятков новых государств, подчеркнул он.