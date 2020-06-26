Испанцы начали получать прожиточный минимум

C этой пятницы первые 255 тысяч испанцев, находящиеся в стеснённых обстоятельствах, начнут получать минимальный жизненный доход. По данным правительства, одобрившего эту программу в конце мая, треть из них - несовершеннолетние.

Моника Яндун и ее дочь с инвалидностью будут получать 700 евро в месяц плюс доплата за то, что они стали жертвами домашнего насилия. За квартиру Монике приходится отдавать каждый месяц 600 евро, так что на еду почти ничего не остаётся. Хорошо, что помогает благотворительная католическая организация Caritas.

Работать Моника пока не может, так как у дочери задержки в развитии: "Мне все время приходится ходить с ней к врачам, так что выйти на работу просто нереально, еще один доход нам жизненно необходим", - говорит Моника.

В Caritas многие приходят не только за бесплатными продуктами, но и за помощью в поиске работы или - как сейчас - с просьбой заполнить заявку на получение минимального прожиточного минимума.

"Люди, которые обращаются к нам с подобными просьбами, часто годами не работали, - рассказывает доброволец Caritas Росио Хименес Даса. - У них нет электронной почты, нет компьютера. Естественно, мы оказываем им такие услуги".

Клаудия и Сантос исчерпали сбережения, которые привезли из Венесуэлы. Сантос - испанец, а Клаудиа через несколько недель получит вид на жительство. Всё это время они жили у родственников. Из-за возраста работу им найти не удалось. Они и их малолетняя дочь будут получать 700 евро в месяц.

"Эти 700 евро пойдут на еду, на одежду с наступлением холодов и на то, чтобы купить дочери все необходимое к новому учебному году", - говорит Клаудия Йера.

"Как объяснили в правительстве, цель минимального прожиточного минимума - покончить с бедностью, которая и раньше существовала в Испании, и усугубилась из-за пандемии. Зримое доказательство тому - длинные очереди, в которых сотни людей ждут возможности получить бесплатную еду. По данным экспертов, эта мера охватит более 850 000 семей или 2 миллиона 300 тысяч человек", - передает из Мадрида наш специальный корреспондент Хуан Карлос де Сантос.