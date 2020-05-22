Бразильский художник граффити чествует медиков

Бразильский художник граффити Анджело Кампос посвятил свой мурал в Рио-де-Жанейро работникам здравоохранения, которые борются с COVID-19.
Недавно Анджело потерял бабушку и дядю: они скончались от последствий заражения новым коронавирусом.
"Одна из причин, по которой я решил создать эту работу - это то, что я встретился с COVID-19 в своём собственном доме, я знаю, что это не выдумки", - говорит он.
Бабушке Кампоса, Аурите Гомес Сильве, было 85 лет. Она была госпитализирована и умерла три дня спустя. Её сын Густаво Гомес Кампос умер в день похорон матери. Ему было 55 лет.
В своём мурале Анджело Кампос представил работников здравоохранения, которые борются и рискуют своей жизнью, а также отобразил проблемы в области образования, здравоохранения и политики. с которыми сталкивается Бразилия.
По данным Университета Джонса Хопкинса на четверг 21 мая в Бразилии зарегистрированы более 19 тысяч случаев смерти от COVID-19, что делает ее наиболее пострадавшей страной Латинской Америки.
В стране более 296 000 подтвержденных случаев заболевания, но предполагается, что истинное число заражённых выше, так как тестирование в стране ограничено.
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