Международный центр климатических исследований в Осло регистрирует рекордное снижение содержания парниковых газов в атмосфере. Только за апрель выбросы CO2 упали на 17%. К концу года, по прогнозам, снижение может составить 7%. Ни одна из международных и правительственных программ не добивалась такого результата.

Впрочем, по словам экологов, эти цифры — капля в море: коронавирус не поможет решить климатические проблемы планеты.

Глен Питерс, Международный центр климатических исследований:

"Температура выросла примерно на градус по сравнению с доиндустриальной эпохой из-за выбросов за последние 100-200 лет. Так что снижение в течение одного года, пусть и весьма значительное, не повлияет на общую картину. Чтобы понизить среднюю температуру или концентрацию углекислого газа в атмосфере, необходимо сократить выбросы до нуля".

Возвращение к привычной картине задымлённых городов начинается уже сейчас, когда крупнейшие страны постепенно отменяют изоляцию, миллионы машин вновь везут работников на предприятия. Учёные призывают политиков творчески осмыслить опыт карантинных мер и в том или ином виде сохранить или хотя бы подольше не отменять некоторые ограничения:

Глен Питерс, Международный центр климатических исследований:

"Некоторые из нынешних ограничений действительно могут помочь: если мы ещё немного поработаем из дома, или не будем предпринимать дальние путешествия — международную конференцию вполне можно провести удалённо — это поможет сократить выбросы и в то же время не так уж и сильно повлияет на нашу жизнь. Речь же не идёт об ограничениях, которые запрещают навестить бабушку или выпить кофе с друзьями".

По данным учёных, сильнее всего воздух очистился в Китае. После него идут США и Европа, а вот в Индии "очищающее" влияние карантина оказалось не так заметно.