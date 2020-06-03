В Норильске объявлен режим ЧС из-за разлива дизтоплива

В Норильске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива. Более 20 тысяч тонн нефтепродуктов из цистерны местной электростанции попали в водную систему — реки Далдыкан и Амбарная.
В Норильск направлены несколько отрядов спасателей, в том числе группа МЧС из Красноярска и морские спасатели из Мурманска. Сейчас, по словам специалистов, распространение пятна остановлено несколькими каскадами боновых заграждений.
Авария, по предварительным данным, произошла из-за таяния вечной мерзлоты.
Сергей Дяченко, первый вице-президент "Норникеля":
"Можем только предполагать, что в результате многолетних аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты и могло произойти частичное проседание опор, на которых стоит цистерна".
Возмущение Москвы вызвала запоздалая реакция местных властей. По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, авария произошла ещё 29 мая, но сотрудники электростанции два дня пытались справиться своими силами и не сообщали спасательным службам.
Проверку обстоятельств и действий местных чиновников проводит следственный комитет. Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ. В то же время в Росприроднадзоре сообщили, что охрана предприятия не пускает инспекторов-экологов непосредственно на место ЧП.
Оценки ущерба, нанесённого природе, пока не озвучивались. Представители "Гриписа" называют произошедшее "крупнейшей катастрофой" в истории российского Заполярья.