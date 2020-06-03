В Норильске объявлен режим ЧС из-за разлива дизтоплива

В Норильске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива дизельного топлива. Более 20 тысяч тонн нефтепродуктов из цистерны местной электростанции попали в водную систему — реки Далдыкан и Амбарная.

В Норильск направлены несколько отрядов спасателей, в том числе группа МЧС из Красноярска и морские спасатели из Мурманска. Сейчас, по словам специалистов, распространение пятна остановлено несколькими каскадами боновых заграждений.

Авария, по предварительным данным, произошла из-за таяния вечной мерзлоты.

Сергей Дяченко, первый вице-президент "Норникеля":

"Можем только предполагать, что в результате многолетних аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты и могло произойти частичное проседание опор, на которых стоит цистерна".

Пятно топлива в реке ЕКА и Greenpeace

Возмущение Москвы вызвала запоздалая реакция местных властей. По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, авария произошла ещё 29 мая, но сотрудники электростанции два дня пытались справиться своими силами и не сообщали спасательным службам.

Проверку обстоятельств и действий местных чиновников проводит следственный комитет. Задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ. В то же время в Росприроднадзоре сообщили, что охрана предприятия не пускает инспекторов-экологов непосредственно на место ЧП.

Оценки ущерба, нанесённого природе, пока не озвучивались. Представители "Гриписа" называют произошедшее "крупнейшей катастрофой" в истории российского Заполярья.