Грета Тунберг блокировала парламент

By Euronews

Шведская экоактивистка Грета Тунберг и десятки ее соратников заблокировали вход в здание парламента, потребовав от властей немедленных действий для защиты климата

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Грета Тунберг и десятки других экоактивистов блокировали в понедельник вход в здание парламента Швеции в Стокгольме, потребовав проведения масштабных реформ, направленных на борьбу с климатическими катастрофами.

Протестующие упрекают власти в бездействии.

Грета Тунберг, климатическая активистка: "Движение за климатическую справедливость на протяжении десятилетий повторяет одно и то же сообщение снова и снова, как заезженную пластинку, и нам кажется, что нас не слышат. Мы по-прежнему движемся в неправильном направлении. Мы по-прежнему движемся к климатической катастрофе и делаем жизнь еще хуже для тех, кто уже страдает от последствий климатического и других социальных кризисов".

Андрей Тертиенко, климатический активист: "Мы здесь протестуем потому, что изменение климата до сих пор не рассматривается как кризис. Движение за климатическую справедливость требует изменений уже несколько десятилетий, а у нас их нет".

Акция протеста не была санкционирована властями, но полиция не стала разгонять ее участников. А тем, кому нужно было попасть в здание парламента, пришлось воспользоваться запасным входом.