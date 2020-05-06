Обманчивая "легкость" COVID-19

Одной из проявлений COVID-19 —гипоксия, критическое снижение уровня кислорода в крови заболевших. У пациентов с новым коронавирусом этот показатель опускается до критических значений, хотя поведению больных не скажешь, что их жизни что-то угрожает. Врачи называют это «тихой» или «счастливой» гипоксией.

Кардиолог больницы Сёдер в Стокгольме Густав Эдгрен говорит об обманчивом впечатлении, которое производят такие пациенты:

«Объективно они тяжёло больны. Но в то же время они сидят здесь со своими мобильными телефонами или ноутбуками, и пишут, — когда нам надо было бы подключить их к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Они спокойны, у них почти нет проблем, — так кажется на первый взгляд. Но на самом деле их лёгкие настолько серьёзно пострадали, что они почти не получают кислорода».

Эдгрен рекомендует даже бессимптомным больным быть особенно осторожными и немедленно обращаться ко врачу при появлении одышки или иных проблем с дыханием. Ведь «Тихая гипоксия» может обернуться резким ухудшением состояния больного. При этом то, что он чувствует себя относительно хорошо, может помешать окружающим, в том числе медикам, правильно оценить ситуацию.

Медики в разных странах мира пытаются понять природу «тихой гипоксии». Она может действительно быть менее опасной, нежели обычная гипоксия, но за ней может скрываться и ошибка в работе организма, — рассказывает главврач больницы св. Георгия в Стокгольме Умут Гайльборн:

«Есть несколько теорий. Согласно одной из них, у некоторых больных не накапливается то же количество диоксида углерода, как у тех, кто ощущает проблемы с дыханием. А именно по уровню диоксида углерода в крови мозг понимает, что есть трудности с дыханием».