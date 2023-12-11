В Стокгольме и Осло вручены Нобелевские премии

By Euronews

В столице Швеции чествовали лауреатов по физике, химии, медицине, литературе и экономике. В Осло Нобелевскую премию мира вручили детям иранской правозащитницы Нагрес Мохаммади, отбывающей тюремное заключение в Тегеране

РЕКЛАМА

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике.

Почетные дипломы и золотые медали из рук короля Швеции Карла XVI Густава получили 10 лауреатов.

Премия по физике была вручена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л'Юилье за создание методов, позволяющих изучать поведение электронов в веществе.

Премию по медицине получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку мРНК-вакцин против COVID-19.

Премия по химии присуждена Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди за открытие и синтез квантовых точек.

Лауреатом премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе за новаторские пьесы и прозу.

Мемориальная премия по экономике за "исследование, раскрывающее ключевые факторы гендерных различий на рынке труда" вручена Клаудии Голдин.

После вручения наград лауреаты, гости, члены королевской семьи и правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма.

Ранее 10 декабря в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира.

В этом году она была присуждена, отбывающей заключение в Тегеранской тюрьме, иранской правозащитнице Наргес Мохаммади "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

Диплом и золотую медаль получили ее дети, 17-летние Али и Киана Рахмани.

После церемонии они поприветствовали участников факельного шествия, организованного Норвежским советом мира в честь их матери, которая в этот день объявила новую голодовку.

Традиционно мероприятия прошли 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.