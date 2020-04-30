"Проблемы есть у обеих сторон"

По итогам новой телеконференции "Нормандской четвёрки" конкретных результатов не достигнуто, констатируют участники переговоров.

В апреле планировалась встреча лидеров стран "четвёрки" в Берлине, но в итоге она так и не состоялась. Стороны подчёркивают, что о переговорах на высшем уровне можно будет говорить, лишь когда появятся конкретные результаты договорённостей, достигнутых в начале декабря в Париже.

Пока, по словам главы российского МИДа, реализован — и то частично — лишь один пункт: об обмене пленными.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы видим, что есть проблемы с обеих сторон. Но главной проблемой является отсутствие чёткого ответа на вопрос, готов ли Киев добросовестно вступить в прямой диалог с Донецком и Луганском, как того требуют Минские договорённости".

В то же время "четвёрка" договорилась ускорить введение полного перемирия на востоке Украины.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

"Мы достигли договорённости о том, что трёхсторонняя контактная группа должна как можно скорее обсудить детали объявления всеобъемлющего прекращения огня и обозначить дату, с которой это прекращение огня будет введено. Это ещё раз подчёркивает приоритетность вопросов безопасности".

Глава украинского МИДа вновь подчеркнул, что Киев готов к переговорам с украинцами, живущими на восткое страны, но не с незаконными группировками, оккупирующими эти территории. Москва же настаивает на прямых переговорах с самопровозглашёнными республиками.

В итоге процесс урегулирования не продвигается. Освобождения всех удерживаемых лиц пока достичь не получается, состоялись лишь два обмена пленными в декабре и в апреле.