Ультраправые сорвали мирный диалог

В Киеве ультраправые сорвали презентацию, посвященную урегулированию конфликта на востоке Украины. Активисты Нацкорпуса вступили в перебранку с советником главы СНБО, который назвал конфликт в Донбассе "внутренним" и не упомянул об участии в нем российской стороны, которое Москва, в свою очередь, отрицает.

"Каждая война заканчивается миром. Мир начинается с переговоров. Война в Украине тоже завершится. Вопрос только в сроках. От нас с вами зависит, будут ли эти сроки затянуты или ускорены. Донбасс - это Украина", - заявил он.

Сивохо, в прошлом коллега президента Владимира Зеленского по КВН, называет главной задачей "Национальной платформы примирения и единства" восстановление диалога между мирными жителями всей Украины. Несогласные обвинили его в за госизмене. Не обошлось и без рукоприкладства.

"Мой дом остался в Донецке. Я прочитал в Facebook, что будет презентоваться платформа примирения, и пришел послушать. Я услышал, как Сергей Сивохо и его люди говорили, что это гибридный конфликт, внутренняя война, что надо мириться и просить какие-то прощения. Меня это возмутило", - говорит бывший боец полка "Азов", выступавший в Донбассе против сепаратистов.

По разным данным, задержаны от шести до 15 человек.

На своей странице в Facebook Сивохо обвинил в срыве презентации некие силы, для которых война - "это бизнес и большие деньги".

В российском МИД раскритиковали нападение на "народного любимца" и сравнили произошедшее с конфликтом мужду тупоконечниками и остроконечниками из Лилипутии, спорящих, с какого конца надо разбивать варёные яйца, из книги Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера".

Презентация «Национальной платформы примирения и единства» в Киеве закончилась национальным разобщением и нападением на... Publiée par Maria Zakharova sur Jeudi 12 mars 2020