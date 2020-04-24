Россия и Япония делят Чебурашку

Киностудия "Союзмультфильм" заявила о намерении вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены японской компании SP International более 15 лет назад. Не исключено, что вопрос будет решаться на межправительственном уровне.

"Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе, в судебном порядке должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств", - сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

AP

Заявление прозвучало на следующий день после того, как в Японии показали первый мультфильм с участием Чебурашки в формате 3D. Его выход был приурочен к десятилетию со дня премьеры первого японского фильма об этом персонаже.

За последние три года "Союзмультфильм" вернул более 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультфильмов своей "золотой коллекции" (в нее входят "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Бременские музыканты" и другие). Эти права включают в себя возможность показывать мультфильмы в интернете и на платных телеканалах в России и за рубежом.