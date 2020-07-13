Япония видит в Олимпиаде возможность "поблагодарить мир"

Префектура Фукусима серьезно пострадала в катастрофе 2011 гола, однако с тех пор регион встал на ноги и теперь готовится принять у себя некоторые состязания грядущих Олимпийских игр.

Токийские Олимпийские и Паралимпийские игры, перенесенные на лето следующего года, станут хорошей возможностью отдать должное префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от цепочки бедствий - цунами, землетрясения, аварии на АЭС.

Старт эстафеты Олимпийского огня запланирован из спортивной деревни J-Village. Этот комплекс является символом восстановления региона, его сегодняшние зеленые футбольные поля и площадки для регбистов в месяцы после катастрофы служили базой для пожарных и спасателей.

Минувшей зимой наша съемочная группа побывала на Фукусиме. Юн Сузуки занимается подготовкой к Олимпиаде на уровне администрации префектуры. Он показал "Азуму" - единственный олимпийский стадион в Фукусиме; там во время Игр пройдут открытие турнира по бейсболу и шесть матчей по софтболу .

"После бедствий марта 2011 года Фукусима смогла восстановиться только благодаря усилиям всего местного сообщества. Усилия жителей не слишком видны внешнему миру, вот почему мы хотим воспользоваться Олимпиадой и показать наши достижения, это очень порадует людей", - рассказал Юн Сузуки.

После трудного периода общество начинает, наконец, жить радостно: об этом напомни кандидат на участие в эстафете олимпийского огня Махиро Абэ: "Для города и для меня лично это будет хорошей возможностью продемонстрировать миру, что населенный пункт Нараха восстанавливается. Эстафета Олимпийского огня позволит показать всей планете, что наши жители теперь счастливы.

Я видел по телевизору специалистов сил самообороны, которые пришли на помощь населению после землетрясения и цунами, я видел, какие они смельчаки. Меня тогда озарило, я тоже захотел вступить в их ряды".

Еще одна хорошая новость - в регионе восстанавливается важнейший для местной экономики промысел - рыболовство. В порту Сома, в 50 км от АЭС Фукусима-Дайичи ящики заполнены рыбой, и это - после многих лет ограничений! Во время цунами 2011 года Хидетоши Такахаши, рыбак и глава местной профассоциации, потерял все, кроме своей лодки. Он говорит, что и не думал сдаваться: "Мы все вынуждены были начать с нуля. Сейчас, наконец, нам сняли последние ограничения на промысел, мы можем работать почти нормально, как раньше, и это все - благодаря общим усилиям".

Сельское хозяйство региона - также на подъеме. До 2011 года Фукусима была одним из главных производителей риса в Японии. Префектуру также называли "королевой фруктов" за чрезвычайно сладкие персики, известные всей стране.

Благодаря проведенной в регионе дезактивации некоторые государства возобновили закупку продуктов из Фукусимы. Добро на экспорт дала совестная комиссия Продовольственной организации ООН и МАГАТЭ.

Мы встретились с главой МАГАТЭ в Вене после его визита в Фукусиму в феврале этого года. Рафаэль Мариано Гросси признался: "Многое там произвело на меня большое впечатление! Регион стал объектом многочисленных усилий, они предпринимаются в рамках инициативы о параллельном восстановлении и перезапуске местной экономики, что крайне важно, ведь Фукусима - крупный поставщик агропродукции и рыбы в Японии. Мне довелось побывать в J-деревне, которая является частью олимпийского комплекса для игр будущего года. Это - доказательство постоянного прогресса".

Манабу Накао возглавляет специально созданное агентство "Восстановление в Олимпиаду и Паралимпиаду". Он рассказывает: "Грядущие Олимпийские игры здесь называют также Играми Восстановления. Неслучайно: во-первых, так мы хотим поблагодарить мир за щедрую помощь, которую Япония получила со всей планеты после землетрясения на востоке страны. Мы также стремимся показать, как мы перестраиваемся, продемонстрировать наши качественные продукты, наши чудесные пейзажи в районах, которых когда-то коснулась беда, а сегодня они так привлекательны, мы хотим транслировать это миру!"