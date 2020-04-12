В Венгрии эпидемия коронавируса нанесла удар по киноиндустрии. В течение последних лет Будапешт не раз появлялся на больших экранах по всему миру в образе Парижа, Мюнхена и даже Москвы. В 2018 году 80% из всех фильмов и сериалов, отснятых на венгерской территории, были зарубежными проектами: государство возвращает кинопроизводителям до 30% потраченных денег, да и услуги местных операторов или звукорежиссеров обойдутся дешевле, чем голливудских. Но с началом распространения инфекции съемки остановились.

"Мы остались без дела, а потому занялись организацией различных благотворительных мероприятий, в которых участвуют работники киноиндустрии. Еще мы помогаем переходу образовательных учреждений на онлайн-обучение, собираем ноутбуки для школ в неблагополучных районах. Съемок нет, и нам нечего делать" - рассказывает Аттила Фараго, глава компании по прокату съемочного оборудования Visionteam.

В индустрии кино сегодня заняты как минимум 20 тысяч венгров. В том числе, и благодаря им зрители увидели пятый и последний фильм серии "Крепкий орешек", в котором герой Брюса Уиллиса отправляется в Россию, а также "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнёва, "Инферно" Рона Ховарда. Теперь без работы оказались и венгерские каскадеры.

"Конечно, они оказались в очень не простой ситуации из-за коронавируса. Все съемки, спектакли отменены. Время идет, и беспокойство растет: мы не знаем, когда съемки возобновятся. В то же время, каскадеры прекрасно понимают, что в любой момент что-то может случиться. Несчастный случай в нашей профессии — не редкость, а потому у многих есть кое-какие сбережения", - признается Левенте Лежек, каскадер.

С этой недели независимые режиссеры, оказавшиеся в трудной ситуации из-за коронавируса, могут рассчитывать на финансовую помощь Национального института кино. Но говорить о прежних масштабах съемок не приходится.

"Обычно территория этой киностудии полна народу: актеры, массовка, операторы, осветители. Коронавирус полностью парализовал киноиндустрию. Теперь здесь почти никого", - говорит Беатрис Ашбот, Будапешт, корреспондент Euronews.