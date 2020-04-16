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Южная Корея

Автокинотеатры: развлечение эпохи коронавируса

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 Павел Барсуков
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Автокинотеатры: развлечение эпохи коронавируса
Авторское право  AFP
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В Южной Корее — рост популярности автокинотеатров. В Сеуле многие парки и площади превратились в парковки для зрителей. Корейцев привлекают не столько сами фильмы, сколько возможность хоть как-нибудь провести время за пределами квартиры. Билеты можно купить онлайн. У посетителей, естественно, проверяют температуру.

Южная Корея — не единственная страна, где автокинотеатры переживают взлёт. На фоне пандемии их число стремительно растёт и на родине — в США — и даже в тех странах, где подобные развлечения считались экзотическими, например в России.

Оборудовать площадку под открытым небом гораздо проще, чем закрытый кинозал, а самое главное — зрители сидят в машинах и заразить друг друга не могут.

Власти Сеула даже готовы продлить работу автокинотеатров ещё на неделю, хотя сезон уже заканчивается: смотреть фильмы под открытым небом можно только в темноте, а весной солнце заходит с каждым днём всё позже.

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