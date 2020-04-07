В Японии вводится режим ЧС

Власти Японии на месяц вводят режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны, включая Токио, в связи с быстрым распространением коронавируса и ростом числа инфицированных. Об этом заявил во вторник глава правительства Синдзо Абэ на заседании чрезвычайного штаба по борьбе с эпидемией.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии: "Правительство пришло к выводу, что быстрое и общенациональное заражение коронавирусом может иметь серьезные последствия для жизни людей и экономики страны. Поэтому я объявляю режим чрезвычайной ситуации на основании соответствующей статьи пересмотренного закона об инфекционных заболеваниях. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в течение месяца с сегодняшнего дня, 7 апреля, по 6 мая для 7 префектур".

В районах, которых коснется режим ограничений, живут 55 миллионов человек. Их повседневную жизнь ждут изменения. Но многих это не пугает.

"Я не понимаю, почему правительство так долго тянуло, ведь губернатор Токио давно требовал введения режима чрезвычайной ситуации. Вот что вызывает беспокойство", - говорит пенсионер Мицуо Осияма.

"Я управляю прачечной, у нас много клиентов. Это работники, которые регулярно приезжают к нам, чтобы снять с себя свои костюмы и рубашки, но теперь из-за удаленной работы рубашки больше не нужны. Так что мы теряем этих клиентов", - говорит Тошио Ямамура.

В Японии с начала эпидемии скончались 108 человек, и темпы распространения инфекции там значительно ниже, чем в европейских странах. Тем не менее власти стремятся оптимизировать и эту динамику. Жителей семи префектур попросят без особой необходимости не покидать дома, но пропускной режим и штрафы вводить не будут.