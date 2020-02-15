Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Япония

Олимпиада вопреки эпидемии: Япония намерена провести ОИ-2020

Комментарии
 Ольга Кепински
euronews_icons_loading
Олимпиада вопреки эпидемии: Япония намерена провести ОИ-2020
Авторское право
SNTV
Размер текста Aa Aa

В японском городе Хамура прошла генеральная репетиция эстафеты огня Олимпийских игр 2020.

Таким образом страна-организатор хочет показать, что не позволит эпидемия коронавируса в соседнем Китае повлиять на предстоящее грандиозное спортивное событие.

Власти Японии и МОК продолжают настаивать на том, что летние Олимпийские игры в Токио все же состоятся.

При этом заявляя, что нет необходимости разрабатывать план чрезвычайных действий на случай отмены или переноса Олимпиады. Даже если вирусная эпидемия не спадет к лету.

Тем временем японские власти продолжают тщательно следить за ситуацией на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту Иокогамы.

По меньшей мере 218 человек, как среди пассажиров, так и среди экипажа, заражены новым коронавирусом COVID-19. 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Карантин на судне продлится до 19 февраля.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.