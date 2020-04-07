Всемирный день здоровья в условиях коронавируса

Во Всемирный день здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился с видеопосланием к медицинским работникам, в котором выразил им глубокую признательность за самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН: "Всемирный день здоровья в этом году наступил в очень трудное время для всех нас. Сегодня я обращаюсь к нашим медицинским работникам - медсестрам, акушеркам, техникам, парамедикам, фармацевтам, врачам, водителям, уборщицам, администраторам и многим другим, - тем, кто работает день и ночь, чтобы обеспечить нашу безопасность. Сегодня мы как никогда глубоко признательны всем вам за то, что вы работаете круглосуточно, подвергая себя риску в борьбе с разрушительной пандемией".

Всемирный день здоровья проводится с 1950 года с целью привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам общественного здравоохранения. В этом году он изначально был направлен на поддержку медсестер и акушерок. Всемирная организация здравоохранения призвала общественность по достоинству оценить их вклад в оказание медицинской помощи.

Однако на фоне стремительного развития пандемии коронавируса в центре всеобщего внимания оказались все медики, стоящие на передовой борьбы с кризисом, который уже называют самым тяжелым со Второй мировой войны. Сражаясь за спасение человеческих жизней, врачи зачастую сами становятся жертвами безжалостного вируса.