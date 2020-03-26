COVID-19: сортировка пациентов

Почти полмиллиона зараженных, свыше 21 тысячи смертей, в двухстах странах зарегистрирована инфекция и четверть всего населения планеты находится в карантине - такова статистика пандемии COVID-19 на утро четверга.

Главный очаг заражения - в Евросоюзе, на Аппенинах, там общее число носителей коронавируса превысило 70 тысяч, а количество летальных исходов более чем двукратно превзошло показатели Китая на пике эпидемии.

Цифры испанского минздрава также либо приближаются к китайским, либо уже перекрывают статистику Пекина.

Врачи иберийского королевства подчеркивают, что система здравоохранения не была рассчитана на подобный масштаб бедствия: "Мы постоянно просим о помощи, тут работают специалисты гериатрической медицины, тут работают сиделки, уборщицы и медсестры, и мы требуем поддержки со стороны властей, которую нам пока не оказали".

В Италии накануне начали действовать многотысячные штрафы за нарушение правил изоляции, но пока, как утверждают вирусологи, пик эпидемии не пройден, они полагают, что он может наступить в ближайшее воскресенье.

Медики в переполненных итальянских больницах, которые уже не справляются с потоком пациентов, занимаются на приеме сортировкой - на тех, у кого есть шансы выжить, и на тех, у кого шансов выжить нет.

Шанс выжить не зависит от возраста, как подчеркивает директор римской больницы COVID 3 Антонио Маркезе: "Состояние поступивших не зависит от возраста, тяжелое течение заболевания может быть и у молодых, и у пожилых, инфекция чрезвычайно агрессивна, и она может стать смертельной, невзирая на количество прожитых пациентом лет".

Во Франции самая тяжелая ситуация в Эльзасе, и там на помощь гражданским медикам пришли военврачи, развернувшие на автомобильной стоянке полевой госпиталь, который накануне посетил президент страны.

После беседы со специалистами Макрон сделал заявление, в котором призвал к единству нации, сообщил о начале армейской операции в борьбе с эпидемией и пообещал огромные денежные вливания в систему национального здравоохранения после завершения кризиса.