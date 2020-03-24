Число умерших от коронавируса в Италии за сутки снова выросло - до 743 человек - власти

ИСПРАВЛЕН ВТОРОЙ АБЗАЦ, НОВЫЕ ДАННЫЕ

После двухдневного снижения показатель суточной смертности от коронавирусной инфекции в Италии снова вырос. По словам главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, за последние 24 часа болезнь унесла на Апеннинах жизни 743 человек. Это меньше субботнего антирекорда, когда от COVID-19 умерли 793 человека, но больше показателей двух последних дней. Общее число умерших с начала эпидемии составляет 6820 человек.

Выросло и количество новых случаев заражения за сутки. За последние 24 часа было выявлено 5249 новых инфицированных, днем раньше их было 4789.