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Число умерших от коронавируса в Италии за сутки снова выросло - до 743 человек - власти

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 Euronews
Число умерших от коронавируса в Италии за сутки снова выросло - до 743 человек - власти
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После двухдневного снижения показатель суточной смертности от коронавирусной инфекции в Италии снова вырос. По словам главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, за последние 24 часа болезнь унесла на Апеннинах жизни 743 человек. Это меньше субботнего антирекорда, когда от COVID-19 умерли 793 человека, но больше показателей двух последних дней. Общее число умерших с начала эпидемии составляет 6820 человек.

Выросло и количество новых случаев заражения за сутки. За последние 24 часа было выявлено 5249 новых инфицированных, днем раньше их было 4789.

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