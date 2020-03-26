Глава минздрава Румынии ушёл в отставку на фоне пандемии

Министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке ушёл в отставку на фоне критики правительственных мер по борьбе с коронавирусом. В заявлении премьер-министра Людовика Орбана сказано, что это решение связано, цитата, «как с личными, так и с профессиональными мотивами». Глава правительства отметил, что сожалеет об отставке Костаке.

Ранее в румынской провинции Сучава разгорелся скандал из-за заражения врачей коронавирусом. В разгар пандемии две крупные больницы временно закрыты на дезинфекцию. Представители медучреждений жалуются на нехватку материалов для защиты сотрудников от заражения, а врачи и медсёстры говорят об отсутствии чётких протоколов работы с инфицированными.

В Румынии, по последним официальным данным, подтверждены более 900 случаев заражения коронавирусом. Умерли 17 инфицированных. На этой неделе президент Клаус Йоханнис объявил о введении режима изоляции для всех жителей страны: выходить из дома можно лишь тем, кто младше 65 лет, чтобы купить еду и лекарства, либо добраться до работы. К контролю за соблюдением ограничений привлекли армию.