Черногория разрешила забрать российских туристов

Власти Черногории дали разрешение российским самолётам прилететь за российскими туристами.

Несколько дней назад балканская страна прекратила воздушное сообщение из-за коронавируса, и около 1800 россиян оказались у закрытых дверей аэропорта — при том, что из-за карантинных мер в отели возвращаться им тоже не разрешали.

Сейчас уточняется расписание рейсов — понадобится несколько бортов "Аэрофлота", "Победы" и S7.

В среду Москва отправила Подгорице запрос о предоставлении жилья тем, кто будет ждать своего рейса следующие несколько дней.

Елена:

"Министр здравоохранения Черногории запретила поселять людей в отели, хотя мы не только что прилетели — мы уже были там и жили в гостиницах. У некоторых людей закончились деньги; некоторым людям требуются жизненно необходимые медикаменты, у некоторых груднички на руках".

Среди россиян есть люди с онкологией: им нужны лекарства, которых в Черногории не найти.

Рем Саакян:

"Мы приехали и встали перед фактом, что нам не разрешают вылететь, нет никакой информации, когда мы вылетим, и остаться в Черногории нам тоже не разрешают. То есть гостеприимным образом боятся, что мы заразим всю страну и, соответственно, мы как кое-что в проруби: мы не можем улететь и не можем остаться".

Большую помощь туристам, по их словам, оказали местные жители — помогали с продуктами и ночлегом. При этом действия российских дипломатов россияне называют совершенно недостаточными.

В российском МИДе сообщают, что дипломатов в стране всего несколько человек, и без прямой поддержки Москвы их ресурсы очень ограничены, а переговоры с Подгорицей замедлились из-за требований самой Черногории: вывезти на родину её граждан, находящихся в России, российскими же самолётами.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Это длится уже не первый день, и мы пытались решить этот вопрос с Черногорией дипломатическими способами. Это неподобающее поведение руководства в отношении людей, в том числе их собственных людей. Я всё-таки считаю, что правительство Черногории должно нести ответственность за своих граждан, заниматься ими, а не перевешивать их судьбу, вопрос с их обеспечением на другое государство".

Черногория стала последней страной Европы, где обнаружились официально подтверждённые случаи. О двух заболевших, вернувшихся из США и Испании, власти сообщили во вторник. Но ещё до того правительство ввело ограничительные меры, включая запрет на полёты.