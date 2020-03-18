Срочная новость
This content is not available in your region

Черногория

Черногория разрешила забрать российских туристов

Комментарии
 Галина Полонская  & Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Черногория разрешила забрать российских туристов
Авторское право  AP
Размер текста Aa Aa

Власти Черногории дали разрешение российским самолётам прилететь за российскими туристами.

Несколько дней назад балканская страна прекратила воздушное сообщение из-за коронавируса, и около 1800 россиян оказались у закрытых дверей аэропорта — при том, что из-за карантинных мер в отели возвращаться им тоже не разрешали.

Сейчас уточняется расписание рейсов — понадобится несколько бортов "Аэрофлота", "Победы" и S7.

В среду Москва отправила Подгорице запрос о предоставлении жилья тем, кто будет ждать своего рейса следующие несколько дней.

Елена:

"Министр здравоохранения Черногории запретила поселять людей в отели, хотя мы не только что прилетели — мы уже были там и жили в гостиницах. У некоторых людей закончились деньги; некоторым людям требуются жизненно необходимые медикаменты, у некоторых груднички на руках".

Среди россиян есть люди с онкологией: им нужны лекарства, которых в Черногории не найти.

Рем Саакян:

"Мы приехали и встали перед фактом, что нам не разрешают вылететь, нет никакой информации, когда мы вылетим, и остаться в Черногории нам тоже не разрешают. То есть гостеприимным образом боятся, что мы заразим всю страну и, соответственно, мы как кое-что в проруби: мы не можем улететь и не можем остаться".

Большую помощь туристам, по их словам, оказали местные жители — помогали с продуктами и ночлегом. При этом действия российских дипломатов россияне называют совершенно недостаточными.

В российском МИДе сообщают, что дипломатов в стране всего несколько человек, и без прямой поддержки Москвы их ресурсы очень ограничены, а переговоры с Подгорицей замедлились из-за требований самой Черногории: вывезти на родину её граждан, находящихся в России, российскими же самолётами.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Это длится уже не первый день, и мы пытались решить этот вопрос с Черногорией дипломатическими способами. Это неподобающее поведение руководства в отношении людей, в том числе их собственных людей. Я всё-таки считаю, что правительство Черногории должно нести ответственность за своих граждан, заниматься ими, а не перевешивать их судьбу, вопрос с их обеспечением на другое государство".

Черногория стала последней страной Европы, где обнаружились официально подтверждённые случаи. О двух заболевших, вернувшихся из США и Испании, власти сообщили во вторник. Но ещё до того правительство ввело ограничительные меры, включая запрет на полёты.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Павел Барсуков

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.