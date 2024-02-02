Россияне и украинцы вдали от войны

By Борян Йовановски

Россияне и украинцы, которые сейчас живут в Черногории, вдали от своих домов и военных действий в своих странах, вместе молятся о мире храме Святой Троицы города Будвы

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Из примерно 600 000 жителей Черногории почти 100 000 – украинцы и россияне. Их число, по предварительным результатам прошлогодней переписи населения, резко возросло с начала российской агрессии против Украины.

Это церковь Святой Троицы в старом городе Будвы. На воскресной мессе россияне и украинцы вместе поют в церковном хоре.

"Они чувствуют, что это их дом и здесь стираются все различия между людьми. Все молятся о наступлении мира, эта война никого не устраивает, и все молятся о наступлении мира, и именно поэтому они собираются в этом храме", - говорит священник Александр Лекич.

Средиземноморский климат и православная культура – это факторы, которые сделали Черногорию привлекательной и для россиян, и и для украинцев, которые живут здесь мирно, несмотря на вражду своих стран.

Роман и Люся Волюбиуевы - из России.

"У нас не было никаких затруднений, - говорит Люся. - Они понимают нас, и мы понимаем их. Мы понимаем их ситуацию, они понимают, почему мы здесь. Поэтому, я думаю, что атмосфера просто дружелюбная".

Если окончательные результаты переписи подтвердят эту информацию, то получается, что Черногория стала страной с наибольшим числом мигрантов из России и Украины на душу населения.