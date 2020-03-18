COVID-19: пандемия "закрыла" Евросоюз на карантин

ЕС заявляет, что в целях препятствования дальнейшему распространению пандемии внешние границы союза будут закрыты в течение 30 дней.
Это совместное решение было принято на общем заседании Еврокомисии и Евросовета.
Его прокомментировала Урсула фон дер Ляйен.
С мерами, не имеющими прецедента в истории сообщества, согласились власти Франции и Германии.
Ангела Меркель добавила, что в настоящий момент требуется "координация усилий по репатриации граждан стран, входящих в Евросоюз, кто оказался за пределами сообщества", и что участники дискуссий "намерены помочь вернуться людям в максимально короткие сроки".
Тяжелейшая ситуация в настоящий момент в Италии, где зарегистрированы более 31 500 тысяч случаев заражения и свыше 2 500 смертей от COVID-19 .
С сегодняшнего дня во Франции неоправданное нахождение за пределами жилища будет караться штрафом в размере 135 евро, следить за соблюдением жестких карантинных мер в стране будут 100 тысяч правоохранителей, а также армейские патрули.
Схожая ситуация и в Испании, где COVID-19 заболели почти 12 тысяч человек, свыше 500 скончались, и почти столько находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ.
Наибольшему риску заражения подвергаются в ситуации пандемии пожилые люди, именно среди этой группы населения уровень летальных исходов пока самый высокий.
Есть сообщения, что не менее 20 обитателей дома престарелых в Мадриде умерли от осложнений заражения коронавирусом.
В связи с введением пограничного контроля на въезде и выезде из ЕС скопились десятки фур и других транспортных средств, как долго эта ситуация будет продолжаться, на утро среды сведений не поступало.