COVID-19: пандемия "закрыла" Евросоюз на карантин

ЕС заявляет, что в целях препятствования дальнейшему распространению пандемии внешние границы союза будут закрыты в течение 30 дней.

Это совместное решение было принято на общем заседании Еврокомисии и Евросовета.

Его прокомментировала Урсула фон дер Ляйен.

Нас полностью поддержали все государства, практическое воплощение возложено на соответствующие службы стран-членов Евросоюза. Решение вступает в силу немедленно Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

С мерами, не имеющими прецедента в истории сообщества, согласились власти Франции и Германии.

Ангела Меркель добавила, что в настоящий момент требуется "координация усилий по репатриации граждан стран, входящих в Евросоюз, кто оказался за пределами сообщества", и что участники дискуссий "намерены помочь вернуться людям в максимально короткие сроки".

Тяжелейшая ситуация в настоящий момент в Италии, где зарегистрированы более 31 500 тысяч случаев заражения и свыше 2 500 смертей от COVID-19 .

С сегодняшнего дня во Франции неоправданное нахождение за пределами жилища будет караться штрафом в размере 135 евро, следить за соблюдением жестких карантинных мер в стране будут 100 тысяч правоохранителей, а также армейские патрули.

Схожая ситуация и в Испании, где COVID-19 заболели почти 12 тысяч человек, свыше 500 скончались, и почти столько находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ.

Наибольшему риску заражения подвергаются в ситуации пандемии пожилые люди, именно среди этой группы населения уровень летальных исходов пока самый высокий.

Есть сообщения, что не менее 20 обитателей дома престарелых в Мадриде умерли от осложнений заражения коронавирусом.

В связи с введением пограничного контроля на въезде и выезде из ЕС скопились десятки фур и других транспортных средств, как долго эта ситуация будет продолжаться, на утро среды сведений не поступало.