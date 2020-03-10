COVID-19: заражены все страны Евросоюза

Cвыше 9 тысяч зараженных коронавирусом и более 460 летальных исходов - Италия, власти которой накануне ввели полный карантин на всей территории - страна-член ЕС, сильнее всего пострадавшая от эпидемии COVID-19.

С 10-го марта полный карантин введен на всей территории Аппенин AP Photo, all rights reserved Anteo Marinoni

Отменены не только занятия в учебных заведениях и богослужения, в понедельник вечером аннулированы все грядущие матчи итальянского футбольного первенства, по меньшей мере до начала апреля.

Премьер-министр Джузеппе Конте обратился к согражданам: "Подписан декрет об изоляции, точнее, о необходимости самоизоляции. Никаких отдельных и исключительных красных зон, вся страна, все население должно оставаться дома, минимизировав все свои контакты с внешним миром".

Драконовские меры, по мнению властей, при всей их жесткости, должны остановить дальнейшее распространение эпидемии и поддержать с трудом остающееся на плаву здравоохранение. Правительство обратилось с просьбой к медикам-пенсионерам и к медикам студентам помочь тем, кто работает в клиниках и больницах практически круглосуточно.

В настоящий момент эпидемия или очаги инфекции зафиксированы во всех странах-членах ЕС, в Испании три десятка умерших, в Мадриде и его пригородах закрыты школы. Те же ограничительные меры правительство ввело и в стране басков. Срок их действия - две недели.

В Мадриде и пригородах школы будут закрыты в течение двух недель Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Alvaro Barrientos

По состоянию на вечер понедельника во Франции - почти полторы тысячи случаев заражения и 30 летальных исходов. Среди тех, кто подхватил инфекцию - несколько парламентариев и министр.

Руководство минздрава страны, тем не менее, выражает острожный оптимизм.

Накануне профессор Жером Саломон, генеральный директор агентства по здравоохранению Франции, сообщил следующее: "Более 62 тысяч человек, заболевших COVID-19, поправились. ВОЗ сообщает, что свыше 70% зараженных уже выздоровели".

Утром во вторник стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин приехал с инспекцией в Ухань, город в провинции Хубэй, откуда, как установлено, и началась эпидемия заболевания, позднее получившего название COVID-19.

И именно китайские специалисты уже предупредили, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Это заявление сделал глава специальной экспертной комиссии по вопросам здравоохранения.