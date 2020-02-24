Коронавирус: Россия принимает меры

Москва принимает меры по борьбе с уханьским коронавирусом. Под двухнедельный карантин помещены более 2,5 тысяч человек.

Для контроля карантинного режима и выявления уклоняющихся от него используются камеры наблюдения и система распознавания лиц, проводятся рейды в отелях. Усилена дезинфекция в общественном транспорте и в местах большого скопления людей.

Въезд в Россию гражданам КНР запрещён, но в столицу возвращаются побывавшие в Китае россияне и граждане других стран. Работники Московского метрополитена получили на этот счёт особые инструкции:

"Мы предлагаем: во-первых, посмотреть у них документы, предлагаем им предъявить свои документы о том, что, если они приехали только недавно из КНР, то соответственно прошли двухнедельный адаптационный период карантина", - говорит Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена.

Если доказательств того, что человек прошёл карантин, нет, то работники метрополитена вызывают скорую помощь и просят заполнить форму.

Полиция проводит рейды для выявления граждан КНР, приехавших до введения контроля на границах. Водители автобусов Московской области также получили предписание звонить своим диспетчерам, если они видят в салоне граждан Китая, но у них это вызывает недоумение:

"У водителя в должностной инструкции сказано, что он он должен смотреть за тем, что происходит в салоне подвижного состава. Но непонятно, что дальше делать с полученными данными: ну, да, увидел он гражданина Китая. А дальше что? Как он может установить, кого он видел - китайца, гражданина Вьетнама, японца или какого-нибудь российского региона? Например, Якутии", - говорит Юрий Дашков из профсоюза работников общественного транспорта.

На Урале в Екатеринбурге борьбу с коронавирусом объявили местные казаки. Они ходят по улицам, ищут граждан Китая и раздают им медицинские маски.

"Надо руки мыть, в маске ходить, и всё будет хорошо", - приговаривает атаман Уральского добровольческого казачьего корпуса Игорь Горбунов.

До настоящего времени Россия сообщила только о двух случаях заболевания в Сибири. Пациенты уже выздоровели и выписаны из больницы на прошлой неделе. Но принимаемые российскими властями меры тревожат правозащитников. Они считают, что в отношении китайцев проводится дискриминация, а использование системы распознавания лиц для их выслеживания противоречит российскому и международному праву.