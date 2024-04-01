Крупный пожар в Екатеринбурге: возгорание ликвидировано, жертв нет

By Euronews

В Екатеринбурге устанавливают причину возгорания в цехе по производству трансформаторов. Инцидент произошел на территории завода Уралмаш. Пострадавший объект не принадлежит этому предприятию.

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В понедельник на территории завода Уралмаш в Екатеринбурге, на объекте не принадлежащем предприятию, вспыхнул крупный пожар.

Сообщается, что огонь охватил цех по производству трансформаторов компании "ЭнергоТрансСтрой". Площадь возгорания составила четыре с половиной тысячи квадратных метров. Крыша строения рухнула.

В борьбе с огнем было задействовано 13 единиц спецтехники. Позднее пресс-служба МЧС России сообщила, что пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Из цеха пожарные вынесли 24 баллона с кислородом и 4 с пропаном. Причина возгорания устанавливается.

В тот же день произошел пожар на заводе "Электроизолит", в подмосковном городе Хотьково. Предприятие производит электроизоляционные материалы. Возгорание ликвидировано.