Великобритания ужесточает миграционную политику

По итогам "брексита" Великобритания вводит новую – более строгую - иммиграционную систему, призванную снизить приток иностранцев. Шансы получить визу для работы на территории королевства резко упадут для неквалифицированных рабочих и граждан других стран, на недостаточном уровне владеющих английским языком.

Согласно опубликованному в среду на госсайте сообщению, балльная система вступит в силу с первого января 2021 года. Чтобы работать в Великобритании, иностранцам придется выполнить целый ряд условий, в том числе иметь подтвержденное приглашение от работодателя, причем с установленным властями минимальным уровнем заработной платы, иметь квалификацию, говорить по-английски. Рабочую визу получат только мигранты, набравшие минимум 70 баллов.

Правительство Бориса Джонсона неоднократно заявляло о том, что интерпретирует голосование по "брекситу" как стремление британцев к ужесточению миграционной политики.

Это единая всеобщая иммиграциионная система, которая призвана избежать дискриминации, связанной с тем, откуда вы приезжаете. Важно исключительно то, какие навыки вы имеете и что можете предложить Великобритании. В результате число мигрантов снизится. В этом цель новой системы. Прити Патель министр внутренних дел Великобритании

За последние 20 лет миграция из ЕС в Великобританию резко возросла и сегодня множество европейских сообществ проживает в разных уголках королевства. Хотя после референдума по "брекситу" число иностранцев снизилось, а новая система поспособствует дальнейшему ограничению миграции.