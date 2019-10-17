О чем договорились ЕС и Великобритания?

Соглашение о "брексите", заключенное между Лондоном и Брюсселем, стало компромиссом с обеих сторон. Переговоры были посвящены ряду тем. Стороны приняли решение по самому сложному вопросу – ирландскому.

Физической границы между Ирландией, которая является членом Европейского Союза, и Северной Ирландией, входящей в Соединенное Королевство не будет. Северной Ирландии все же придется соблюдать определенные таможенные правила ЕС, оставаясь при этом британской территорией. По условиям соглашения, таможенный контроль должен будет осуществляться в Ирландском море и в аэропортах.

Еще одним важным моментом нового соглашения стал вопрос НДС. В случае "брексита" таможенная служба Великобритании будет нести ответственность за применение и сбор налога, а в Северной Ирландии будут продолжать работать европейские правила.

Окончательное соглашение также включает в себя требование Европейского Союза о правовой определенности для европейских граждан, живущих в Соединенном Королевстве и для британских граждан, проживающих в государствах-членах ЕС.

Соглашение так же вводит переходный период до конца 2020 года, за время которого Лондон и Брюссель должны будут подписать еще несколько важных договоров о будущих отношениях.