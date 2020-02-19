Мадридский музей Тиссена-Борнемисы приглашает на выставку "Рембрандт и портрет в Амстердаме". Экспозиция, посвященная портретному творчеству мастера, в Испании проходит впервые. Так же здесь представлены работы и его современников Посетители увидят 80 картин и 16 гравюр художников золотого века голландской живописи. Тридцать девять полотен принадлежат кисти Рембрандта. Есть и картины его знаменитых учеников Говерта Флинка и Фердинада Бола. Шедевры позаимствованы из музеев и коллекций по всему миру - Метрополитен-музея в Нью-Йорке, художественных галерей Вашингтона и Лондона, Амстердамского музея. Одна из задумок кураторов - показать зрителям особенности художественного рынка 17 века.

Норберт Е. Мидделькооп, куратор (Амстердамский исторический музей): "Мы думаем, что Рембрандт, как и большинство его современников, делал автопортреты, в том числе для саморекламы, чтобы продемонстрировать свою технику и показать свое лицо. Это был маркетинговый прием".

Выставке посвящены девять залов, где картины Рембрандта расположены с полотнами художников, которые уже работали или только прибыли в Амстердам. Любителям живописи будет любопытно сравнить почерк художников. У Рембрандта он особый.

Мария дель Мар Боронья, куратор (Музей Тиссена-Борнемисы): "Мы видим, что в его портретах сквозит грусть, уныние, но, конечно, можно уловить и радость. На полотнах запечатлены люди, которые выглядят задумчивыми, они всегда смотрят в глаза зрителю и рассказывают нам свою историю".

Картины великих мастеров в оригинале открывают посетителям множество мельчайших деталей, незаметных на репродукции. Выставка будет открыта до 24 мая.