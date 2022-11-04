English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Нидерланды

Считавшийся подделкой эскиз принадлежит кисти Рембрандта

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Эскиз "Воздвижение креста" кисти Рембрандта
Эскиз "Воздвижение креста" кисти Рембрандта   -   Авторское право  KOEN VAN WEEL/AFP

Эксперты в Нидерландах обнародовали масляный эскиз знаменитого голландского мастера Рембрандта после того, как он столетие хранился в музее Бредиуса в Гааге и считался подделкой.

Набросок маслом "Воздвижение креста" 1640-х годов долгое время считался работой последователя художника XVII века.

Только с помощью специального исследования удалось установить авторство наброска, который был куплен еще в 1921 году.