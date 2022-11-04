Считавшийся подделкой эскиз принадлежит кисти Рембрандта

Считавшийся подделкой эскиз принадлежит кисти РембрандтаКомментарии
Euronews
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Эксперты в Нидерландах обнародовали масляный эскиз знаменитого голландского мастера Рембрандта после того, как он столетие хранился в музее Бредиуса в Гааге и считался подделкой.
Набросок маслом "Воздвижение креста" 1640-х годов долгое время считался работой последователя художника XVII века.
Только с помощью специального исследования удалось установить авторство наброска, который был куплен еще в 1921 году.