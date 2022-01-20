"Ночной дозор" снова на реставрации

Это одна из самых известных картин в мире.
"Ночной дозор" Рембрандта - жемчужина амстердамского Рейксмюсеума и один из шедевров голландской живописи. Но с 19 января увидеть ее на привычном месте, увы, не получится - музейные работники сняли полотно для полной реставрации. Работы будут проводиться там же, в зале, за стеклом.
Картина, написанная в 1642 году, богата деталями. Более года специалисты фотографировали шедевр. Получился самый большой и самый подробный снимок, когда-либо сделанный для произведения искусства.
Самая большая картина "золотого века" голландской живописи - почти 4 на 4,5 метра - на самом деле была еще больше.
В 1715 году ее обрезали, чтобы она вписалась в интерьер ратуши Амстердама, куда ее перевезли из клуба гражданской гвардии.