"Драгоценная" картина Рембрандта вернулась во французскую деревню

Деревня Ле-Мас-д'Аженэ во французском департаменте Ло и Гаронна вернула свое муниципальное сокровище, картину Рембрандта "Христос на кресте", счастливым обладателем которой она стала почти случайно.

В 1804 году капитан наполеоновских войск Ксавье Дюффур, уроженец деревни, приобрел картину без подписи на аукционе в Дюнкерке, а затем подарил местному приходу.

6 лет полотно хранилось в Бордо, пока в церкви устанавливали новую витрину.

В 2021 году аукционный дом оценил картину в 90 миллионов евро - эквивалент 70-летнего бюджета Ле-Мас-д'Аженэ.