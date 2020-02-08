Страх перед коронавирусом обернулся всплеском бытового расизма: люди с азиатскими чертами лица всё чаще сталкиваются с дискриминацией в разных странах. Их сторонятся, оскорбляют и даже пытаются не пускать в общественные места.

Новости о коронавирусе у многих вызывают ужас, а саму инфекцию связывают с Китаем, китайцами и всем китайским. Так, во всяком случае, объясняют своё поведение те, кто стал воспринимать людей с иным разрезом глаз как угрозу. Правозащитники и политики говорят о всплеске бытового расизма в европейских странах.

Имеют место признаки дискриминации, которые могут обернуться и актами насилия. Этого нельзя допускать. Нет никаких оснований для тревоги и паники. Джузеппе Конте премьер-министр Италии

«Я не вирус»

Как угрозу для общества премьер-министр Италии Джузеппе Конте расценил антикитайские настроениях в республике. На фоне новостей об опасной инфекции закрываются китайские рестораны и магазины, люди с азиатскими чертами лица всё чаще сталкиваются с негативным отношением.

Свидетельства о буллинге, проявлениях бытового расизма и дискриминации в Италии, Франции и других странах Европы распространяются с хештегами «я не вирус» на разных языках, — мол, не надо меня бояться, как прокажённого:

«Забирала детей с продлёнки и моя маленькая Мари рассказала: "Мама, никто не хотел играть сегодня с Ань, потому что у неё вирус. Она плакала. Но она моя подружка и я осталась с ней"».

«На рейсе из Ниццы в Мадрид мне пришлось сидеть на последнем ряду, рядом — ни одного пассажира, на расстоянии полутора-двух метров нет никого. Я японец, я чище многих французов».

«Китайцев не обслуживаем»

Подобные сообщения поступают из разных городов. В Праге, например, разгорелся скандал вокруг вьетнамского ресторана, который вывесил объявление об отказе обслуживать китайцев. Впоследствии администрация принесла извинения.

Coronavirus panic in CZ: Restaurant in Vinohrady, Prague, refuses to accept Chinese customers 😯😯😯 Publiée par The Prague Geezer sur Mardi 4 février 2020

Vážení zákazníci, dovolte nám, abychom se touto cestou hluboce omluvili za vyvěšenou informační ceduli. Nastalá situace... Publiée par Pho Original Restaurant sur Mercredi 5 février 2020

Менеджеры ресторана теперь объясняют, что были озабочены сообщениями о быстром распространении опасной инфекции и не обладали достаточными знаниями о заболевании. В конце концов, они списали нашумевшее заявление на недопонимание и признали крайне некорректный выбор формулировок.

Пугающие встречи

Проявления синофобии замечают и в России. Одни рассказывают, как люди на улицах шарахаются от прохожих, которых считают китайцами.

Где-то россияне настолько боятся находиться с азиатами в общественном транспорте, что доходит до открытых конфликтов и скандалов.

Пишут и об иррациональном, подсознательном страхе, с которым оказывается не так-то просто справиться.

Как перестать подозрительно коситься на группы китайцев на Арбате?!?! Publiée par Tania Felgengauer sur Vendredi 31 janvier 2020

Метро. Поезд. Час пик. Туча народу. Внезапно находящийся в вагоне китаец громко чихает, и народ отшатывается в стороны,... Publiée par Alexandra Garmazhapova sur Mardi 28 janvier 2020

Во французской Ассоциации молодых китайцев полагают, что таким образом проявляется нетерпимость и предвзятое отношение к выходцам из Азии, которое раньше скрывали, а теперь оправдывают опасениями за своё здоровье.

Паника в кадре

Напряжение, вызванное новостями о коронавирусе, отражает история проекта Kara.prank. Его авторы устроили в московском метро выступление, которе сами назвали социальным экспериментом. Они спровоцировали и сняли на видео панику, которая возникает при угрозе столкнуться с новой инфекцией или с простуженным выходцем из Китая.

В опубликованном ролике было видно, как в вагоне подземки на пол падает молодой человек с медицинской маской на лице. Когда его пытаются поднять пассажиры, он начинает дёргаться, словно в конвульсиях. Заканчивается тем, что почти все люди вокруг спешно переходят в дальний конец вагона, а на станции торопятся покинуть состав.

В руководстве Метрополитена назвали это хулиганством и пообещали привлечь полицию к поиску авторов проекта, которые впоследствии удалили нашумевшую видеозапись и перевели канал в Instagram в режим «только для подписчиков». Теперь, по словам блогеров, их ждёт по меньшей мере разбирательство в ОВД: «Мы никого не трогали, никто не пострадал, никто не жаловался, всё было хорошо, пока журналисты не подняли панику».

«У страха глаза велики»

Можно ли оправдать дискриминацию по этническим признакам боязнью эпидемии или даже массовым психозом? Действительно ли страх настолько велик?

Среди участников наших онлайн-опросов в первые часы голосования оказалось немного больше тех, кто утверждает, что не боится быть в одном помещении с китайцами после сообщений о коронавирусе.

А вы боитесь? И что это, по вашему мнению, — проявление расизма или здравого смысла?

Голосуйте, объясняйте свою позицию на наших страницах в социальных сетях, на сайте ru.euronews.com и следите за «Кубом»...