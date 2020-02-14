Рейды против ультраправых экстремистов

Правоохранительные органы Германии провели серию антитеррористических рейдов в шести федеральных землях. Устроены обыски в частных домах и квартирах, арестованы 12 человек.

Их подозревают в организации ультра-правой экстремистской группировки. По данным следствия, пятеро задержанных составляли её костяк, ещё восемь оказывали поддержку в той или иной мере.

Считается, что задержанные планировали нападения на политиков, мигрантов и мусульман, целью чего в конечном итоге было "потрясение основ порядка в Федеральной республике". Свои планы арестованные обсуждали в сети.