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Германия

Рейды против ультраправых экстремистов

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 Павел Барсуков
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Рейды против ультраправых экстремистов
Авторское право
AP
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Правоохранительные органы Германии провели серию антитеррористических рейдов в шести федеральных землях. Устроены обыски в частных домах и квартирах, арестованы 12 человек.

Их подозревают в организации ультра-правой экстремистской группировки. По данным следствия, пятеро задержанных составляли её костяк, ещё восемь оказывали поддержку в той или иной мере.

Считается, что задержанные планировали нападения на политиков, мигрантов и мусульман, целью чего в конечном итоге было "потрясение основ порядка в Федеральной республике". Свои планы арестованные обсуждали в сети.

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