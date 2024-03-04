Китай пытается подтолкнуть Москву и Киев к переговорам

By Euronews

Пекин предпринимает новые дипломатические усилия, чтобы подтолкнуть Москву и Киев к переговорам для прекращения боевых действий

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Китай предпринимает новую попытку наладить переговоры между Россией и Украиной. Специальный посланник Пекина по евразийским делам Ли Хуэй встретился в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

Они сошлись во мнении, что "переговоры являются единственным путем к прекращению боевых действий в Украине".

В официальном пресс-релизе МИД России, однако, говорится, что "любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России", и в то же время "выдвигаемые Киевом и Западом ультиматумы в адрес России и связанные с ними форматы "диалога" лишь вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой".

Ли Хуэй планирует посетить Украину, а также Францию, Германию и Брюссель. В мае прошлого года он уже совершал подобную поездку, но те усилия оказались безрезультатными.

"Сказка о том, что Германия готовится к войне с Россией"

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал с перехватом разговора своих военных, заявив, что утечку режиссировал Кремль.

Борис Писториус, министр обороны Германии: "Не считая нескольких исключений, в этом телефонном разговоре мало нового, по крайней мере, так кажется. А это, в свою очередь, приводит к пониманию того, что единственная цель этой записи - дестабилизировать и нарушить ситуацию. И только нам решать, будем ли мы перепрыгивать через эту палку, которую протягивает нам Путин, или же продолжим наш благоразумный курс, будем работать последовательно, сохранять решимость и принимать необходимые меры".

По словам Писториуса, Москва пытается укрепить легенду о том, что Берлин готовится к войне с Россией. Минобороны Германии подтвердило, что недавняя утечка информации о переговорах офицеров не меняет позицию Берлина, и он по-прежнему не собирается поставлять Киеву крылатые ракеты "Таурус".

Во время разговора, запись которого была опубликована российскими СМИ, немецкие офицеры, как подчеркнул Писториус, обсуждали не "планы", а теоретические "сценарии" того, как такие ракеты могут быть использованы Украиной.

Число жертв удара по Одессе увеличилось до 12

В Одессе накануне бригады саперов закончили работу на месте развалин жилого дома, по которому в субботу ударил российский беспилотник.

Там погибли 12 человек, в том числе пятеро детей в возрасте от 4 месяцев до 9 лет.