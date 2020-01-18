Новая перестройка или политбюро 2.0? | #Куб

Россия готовится к конституционной реформе. Президент заявляет о стремлении усовершенствовать систему госуправления, оппозиция обвиняет его в подготовке переворота, в Москве готовят акцию протеста. Зачем понадобилось менять основной закон страны — разбираемся в «Кубе».

Заботой о государственном устройстве Владимир Путин объяснял необходимость поправок в Конституцию в ходе своего послания к Федеральному собранию и встречи с рабочей группой по подгтовке реформы. Представленный проект предполагает целый комплекс изменени. Речь идёт, помимо прочего, о том, как парламент будет утверждать членов правительства, президент — назначать руководителей силовых ведомств, а Совет Федерации — увольнять судей Конституционного и Верховного судов. Кроме того, новым конституционным органом должен стать Государственный совет, а в Конституции будет заложено право российских властей игнорировать свои международне обязательства, если те будут противоречить национальному законодательству.

Предложения Путина вызвали ликование, в том числе, у главного редактора RT Маргариты Симоньян. Президента она назвала «Начальником» (с большой буквы), а анонс реформы — более ярким, чем объявление об аннексии Крыма, которую Москва считает воссоединением, а Киев и большинство стран ООН агрессией.

Вопрос 2024

Путин на самом деле решил отказаться от власть, только перед этим хочет сбалансировать систему государственного управления. Такое объяснение конституционной реформы приводит политолог Сергей Марков. В 2024 г., когда истечёт очередной президентский мандат Путина, по словам Маркова, власть может перейти от одного человека к коллективу, который составят президент, премьер министр, спикеры палат парламента и глава Госсовета.

Путин. Логика изменения Конституции. Путин прекрасно понимает риски супер президентской республики, когда слишком много... Publiée par Sergey Markov sur Mercredi 15 janvier 2020

Служению Путина интересам страны посвящены отклики на его послание в блогах главы Чечни Рамзана Кадырова. В этих сообщения подчеркивается, что «каждый шаг президента продиктован заботой об укреплении могущества государства, о народе и о каждом человеке в отдельности».

Переворот

То, что происходит в России, называется конституционным переворотом, — уверена правовед, эксперт по конституционному праву Елена Лукьянова. По её мнению, готовится удар по местному самоуправлению, федерализму и парламентаризму. Госсовету, как отмечает Лукьянова, уготована роль органа управленческой вертикали над парламентом.

17 минут конституционного переворота. Очень коротко навскидку Создание механизма обоснования невыполнения Россией... Publiée par Елена Лукьянова sur Mercredi 15 janvier 2020

Автор аналитического проекта «Эль-Мюрид» Анатолий Несмиян полагает, что в рамках операции по сохранению Путина у власти после 2024 г. в России будут усиливать конкуренцию между ветвями власти — вплоть до жёсткого противостояния. «Естественно, возникнет необходимость в арбитре. Решале. Который и будет разруливать конфликты. Кто выступит в роли решалы - даже неловко спрашивать» — пишет Несмиян.

Трансферт стартовал. Точнее, его видимая часть. До этого шли разные процессы подготовительного характера, но теперь на... Publiée par Эль Мюрид sur Mercredi 15 janvier 2020

Ну что можно сказать..? Все все предвидели, но никто ничего не ожидал. Следует признать, что Путин опередил всех,... Publiée par Nikolai Zlobin sur Mercredi 15 janvier 2020

О росте конкуренции в российской системе управления пишет Николай Злобин. Несколько властных центров, по его словам, должны будут согласовывать свои позиции, а тогда один неизбежно станет основным. «Время любых тандемов прошло. Но власть из одиноко стоящей вертикали неизбежно становится более плоской», — отмечает политолог.

Ещё одну версию формирования Госсовета как конституционного органа приводит политолог Валерий Соловей. Он уверен, что планы Путина «грозят большими бедами» и предполагает, что президент не отказался от международной повестки в решении проблемы 2024. Госсовет, согласно этой концепции, может стать высшим органом российско-белорусского Союзного государства.

Царский пример

Предложения по Госсовету для Euronews прокомментировал один из наиболее опытных российских парламентариев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он неоднократно положительно оценивал идею конституционной реформы. Жириновский полагает, что Госсовет мог бы стать управляющим совещательным органом при руководителе государства как при царе.

Это вот такой большой Госсовет, чтобы президент и премьер-министр, — там все присутствуют, — [решали]: а что мы будем делать? Это как бы окончательная доработка решения, которое будет воплощаться в жизнь через правительство, через законы (мы, Федеральное собрание, там присутствуем)... Владимир Жириновский лидер ЛДПР

Стоит ли защищать Конституцию

После объявления о конституционной реформе стали распространяться призывы выходить на акции протеста против планов Путина. Муниципальный депутат Юлия Галямина предложила выйти под лозунгами «против госпереворота» на марш против дескриминации, намеченный на воскресенье. В мэрии объявили, что на 1 февраля согласован митинг против конституционной реформы.

Эти призывы, впрочем, не поддержал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Конституцию 1993 г. он назвал «омерзительной» и призвал не защищать её.

В числе тех, кто выступил в защиту действующего основного закона — политолог Кирилл Рогов. Он усматривает в словах Навального накопившиеся усталость и раздражение. «Ельцинская конституция 1993 г. ничуть не "омерзительна". Напротив, она полна идей наиболее демократической эпохи во всей тысячелетней истории России, лишь местами подпорченных следами политической борьбы своего времени, — полагает Рогов. — Даже в своем несовершенном виде она дает возможность построения вполне демократической системы власти».

Алексей Навальный написал сегодня, кажется, худший пост за последние 10 лет. Сам главный тезис Навального, что... Publiée par Kirill Rogov sur Vendredi 17 janvier 2020

Зачем?

Зачем Путину понадобилась конституционная реформа? Это прежде всего попытка усовершенствовать систему государственного управления для всей страны или решение для сохранения и укрепления личной власти на неопределённый срок? И нуждается ли российская система госуправления в масштабной реформе?

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