Французские врачи: "Дайте денег госбольницам"

Медики держат слово... По всей Франции складывают с себя административные полномочия врачи, работающие в государственных больницах. Речь прежде всего идет о заведующих отделениями. Таким образом, бастующие хотят оказать давление на власти. Врачи требуют лучшего финансирования для госпиталей, повышения зарплат, в том числе среднему медперсоналу, увеличения штата медработников. С 27 января порядка 400 врачей отказались исполнять обязанности, не имеющие непосредственного отношения к лечебной практике.

Аньес Хартеманн врач : "Наша задача - добиться переговоров с президентом Эммануэлем Макроном. Мы можем сказать, что именно с ним будут связывать либо исчезновение государственных больниц, либо их спасение. Переговоры еще не начались. Правительственные меры в области здравоохранения были объявлены в ноябре, но их недостаточно, чтобы вернуть персонал на работу в госучреждения".

По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен, правительство ежегодно увеличивает финансирование госбольниц и намерено в дальнейшем выделять соответствующие средства. Отказ врачей от административных обязанностей, подчеркивает министр, парализует распределение бюджета в рамках учреждения.

"Если врачи отказываются от руководства отделениями, если между заведующими отделений и дирекцией отсутствует какая либо связь, как тратить и распределять финансовые средства?" - задается вопросом министр. При этом Бюзен говорит о "необходимости срочно поддержать персонал больниц, и обеспечить сотрудникам нормальные условия работы и качественное оборудование".

Медики в свою очередь утверждают, что финансирования госбольниц, в том виде в каком оно есть, недостаточно. На 14 февраля врачи наметили очередную акцию в рамках которой в больницах населению будет оказываться только срочная помощь.