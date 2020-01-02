Церковный передел или свобода совести?

В Черногории - новые протесты против уже утвержденного президентом закона о правовом положении религиозных общин: сторонники Сербской православной церкви полагают, что права прихожан будут нарушаться.

В соответствии с документом, церковные общины должны доказать право собственности на храмы до 1918 года, до момента, когда Черногория вошла в государство, позднее получившее название Югославия.

Настоятель Никшичского монастыря Ефтимий Скулетич после службы обратился к прихожанам: "Мы вышли из собора, мы тут - чтобы показать наше единство, единство с горожанами Никшича, единство черногорцев. Мы обращаемся к ним с призывом показать волю и достоинство, как говорит наш патриах, патриах Сербии Павел.

Сербские священники на акции протеста в Черногории AP (file), all rights reserved Risto Bozovic

Как отмечают наблюдатели, речь может идти о более чем шестистах пятидесяти святынях, включая монастырь Острог, в котором хранятся мощи очень почитаемого православными верующими святого Василия Острожского.

В Сербской православной церкви полагают, что собственность будет изъята и передана в ведение не признанной в православии Черногорской автокефальной церкви

Президент Мило Джуканович ранее сообщал, что закон не предусматривает изъятия имущества. Его политические оппоненты считают, что Джуканович вводит общественное мнение в заблуждение и призывают черногорского лидера вынести этот вопрос на национальный референдум.