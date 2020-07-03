Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

Суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить сана схиигумена Сергия (Николая Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". Об этом сообщил журналистам настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора - председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

Постановили <…> в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов извергнуть схиигумена Сергия (Романова) из священного сана Николай Малета председатель церковного суда Екатеринбургской епархии

Он пояснил, что во время судебных разбирательств в суд стали сообщать о фактах жесткого обращения с детьми, воспитывавшихся на территории Среднеуральского женского монастыря. По словам протоиерея, Екатеринбургская епархия будет содействовать в расследовании дела правоохранительными органами.

Решение суда Екатерибургской епархии о лишении сана схиигумена Сергия должен утвердить патриарх. У священослужителя есть возможность подать апелляцию.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий получил известность после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы" и призвал людей выходить на улицу и посещать храмы. Позже он призывал игнорировать голосование по поправке в Конституцию.

В связи со скандальными высказываниями епархия лишила иеромонаха права проповедовать, а затем и вовсе запретила его в служении. На клирика также завели административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.

В середине июня схиигумен Сергий вместе со сторонниками фактичеки захватил Среднеуральский женский монастырь и отстранил настоятельницу монастыря игуменью Варвару (Крыгину). Она покинула храм и вместе с монахинями уехала в Ново-Тихвинский монастырь.

Кроме того, в монастыре напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала туда снимать фильм о схиигумене и в числе прочего планировала затронуть тему неподобающего обращения с детьми на территории обители.